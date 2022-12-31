Новорічна "бавовна" в росії: повідомляється про пожежу на Ростовській АЕС

Деталі

Пожежа сталась на енергоблоці № 3. Загорівся блочний трансформатор, який нібито перебував на плановому ремонті. Для ліквідації наслідків знадобилось 5 пожежних груп.

На місці пожежі виявлено одного загиблого працівника станції, ще один росіянин постраждав і госпіталізовний.

Доповнення

Крім цього, у мережі з’явилася інформація, що в москві силовиків привели у стан підвищеної готовності. А в Омську та Воронежі прогриміли вибухи.