Новогодний "хлопок" в россии: сообщается о пожаре на Ростовской АЭС

Детали

Пожар произошел на энергоблоке № 3. Загорелся блочный трансформатор, якобы находившийся на плановом ремонте. Для ликвидации последствий понадобилось 5 пожарных групп.

На месте пожара обнаружен один погибший работник станции, еще один россиянин пострадал и госпитализирован.

Дополнение

Кроме этого, в сети появилась информация, что в москве силовиков привели в состояние повышенной готовности. А в Омске и Воронеже прогремели взрывы.