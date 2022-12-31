Новогодний "хлопок" в россии: сообщается о пожаре на Ростовской АЭС
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Сегодня, 31 декабря, в рф на Ростовской атомной электростанции произошел пожар на одном из трансформаторов. Один человек погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Пожар произошел на энергоблоке № 3. Загорелся блочный трансформатор, якобы находившийся на плановом ремонте. Для ликвидации последствий понадобилось 5 пожарных групп.
На месте пожара обнаружен один погибший работник станции, еще один россиянин пострадал и госпитализирован.
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Кроме этого, в сети появилась информация, что в москве силовиков привели в состояние повышенной готовности. А в Омске и Воронеже прогремели взрывы.