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Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 125413 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

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В рф свежий "хлопок": в брянской области раздались взрывы, часть района осталась без света

В рф свежий "хлопок": в брянской области раздались взрывы, часть района осталась без света

Киев • УНН

 • 683255 просмотра

КИЕВ. 2 января. УНН. В российской брянской области раздались взрывы, досталось энергетическому объекту. Местные власти в очередной раз начали обвинять во взрывах украинские беспилотники, якобы атаковавшие регион, а именно климовский район, в результате в населенном пункте жители остались без света. Об этом сообщил губернатор брянской области рф александр богомаз, информирует УНН

Цитата

"Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. (...) Поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество", - написал он в Telegram. 

Дополнение

31 декабря в рф на ростовской атомной электростанции произошел пожар на одном из трансформаторов. Один человек погиб, еще один пострадал.

Над центром временно оккупированного Севастополя 30 декабря было слышен громкий и грохочущий взрыв – в небе было видно две цели. Одна из них была сбита, а вторая улетела в сторону Инкермана, в небе остался белый след.

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