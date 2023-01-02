В рф свежий "хлопок": в брянской области раздались взрывы, часть района осталась без света

Цитата

"Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. (...) Поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество", - написал он в Telegram.

Дополнение

31 декабря в рф на ростовской атомной электростанции произошел пожар на одном из трансформаторов. Один человек погиб, еще один пострадал.

Над центром временно оккупированного Севастополя 30 декабря было слышен громкий и грохочущий взрыв – в небе было видно две цели. Одна из них была сбита, а вторая улетела в сторону Инкермана, в небе остался белый след.