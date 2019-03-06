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До реєстру на відключення внесли понад 26 тис. споживачів газу

До реєстру на відключення внесли понад 26 тис. споживачів газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У Реєстрі на відключення після запуску режиму добового балансування на ринку газу в Україні опинилося понад 26 тис. споживачів. Про це УНН повідомили у прес-службі АТ "Укртрансгаз".

"Наразі кількість всіх зареєстрованих постачальниками споживачів газу в Україні – 12,5 млн. Споживачів без постачальника, які були віднесені до Реєстру на відключення, - 26690", - повідомили у компанії за підсумками перших п'яти днів роботи ринку газу в режимі добового балансування 1-5 березня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ринок газу України вперше пройшов повний цикл на добовому балансуванні

За цей час, за даними УТГ, загальна середньодобова передача газу у мережі 44 операторів ГРМ (облгазів) сягнула 106 млн куб. м природного газу.

"Станом на сьогоднішній ранок в інформаційній платформі було подано 2792 номінацій/реномінації, з них 308 від ПСО-постачальників (на пільгових умовах - ред.). З 1 березня середньодобова кількість активних постачальників в комерційному сегменті ринку склала 220 компаній та на умовах ПСО – 40", - додали в компанії.

Додамо, за даними УТГ, наразі всі без виключення побутові споживачі газу (фізичні особи) в Україні потрапляють до захищеної категорії відповідно до постанови КМУ №867, тому до 1 травня 2020 року не можуть вноситись до реєстру на відключення.

Газовий ринок в Україні перейшов на добове балансування 1 березня. Через кілька днів після запуску цього "Укртрансгаз" звернувся до НКРЕКП із проханням провести дискусію серед учасників ринку газу щодо роботи інформаційної платформи добового балансування. У компанії пояснили необхідність у цьому тим, що "активно реалізується кампанія, покликана саботувати реформи ринку та не допустити впровадженню добового балансування в України".

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