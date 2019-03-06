В реестр на отключение внесли более 26 тыс. потребителей газа

"На данный момент количество всех зарегистрированных поставщиками потребителей газа в Украине - 12,5 млн. Потребителей без поставщика, которые были внесены в Реестр на отключение, - 26690", - сообщили в компании по итогам первых пяти дней работы рынка газа в режиме суточного балансировки 1-5 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рынок газа Украины впервые прошел полный цикл на суточном балансировании

За это время, по данным УТГ, общая среднесуточная передача газа в сети 44 операторов ГРМ (облгазов) достигла 106 млн куб. м природного газа.

"По состоянию на сегодняшнее утро в информационной платформе было подано 2792 номинации/реноминации, из них 308 от ПСО-поставщиков (на льготных условиях - ред.). С 1 марта среднесуточное количество активных поставщиков в коммерческом сегменте рынка составило 220 компаний и на условиях ПСО - 40", - добавили в компании.

Добавим, по данным УТГ, на данный момент все без исключения бытовые потребители газа (физические лица) в Украине попадают в защищенную категорию согласно постановлению КМУ №867, поэтому до 1 мая 2020 года не могут вноситься в реестр на отключение.

Газовый рынок в Украине перешел на суточную балансировку 1 марта. Через несколько дней после запуска этого "Укртрансгаз" обратился к НКРЭКУ с просьбой провести дискуссию среди участников рынка газа о работе информационной платформы суточной балансировки. В компании объяснили необходимость в этом тем, что "активно реализуется кампания, призванная саботировать реформы рынка и не допустить внедрение суточной балансировки в Украине".