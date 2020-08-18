До послаблення карантину не готові Київ та 13 областей - МОЗ

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька області та Київ.

Зазначається, що дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв УНН, в Україні на 8:50 18 серпня зафіксовано вже понад 94 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - понад 1,6 тисячі.