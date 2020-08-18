До послаблення карантину не готові Київ та 13 областей - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Станом на 18 серпня для послаблення протиепідемічних заходів необхідним критеріям не відповідають 13 регіонів України та місто Київ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька області та Київ.
Зазначається, що дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.
Як повідомляв УНН, в Україні на 8:50 18 серпня зафіксовано вже понад 94 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст нових випадків за добу - понад 1,6 тисячі.