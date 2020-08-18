К ослаблению карантина не готовы Киев и 13 областей - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. По состоянию на 18 августа к ослабления противоэпидемических мероприятий необходимым критериям не соответствуют 13 регионов Украины и город Киев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Ровенская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая области и Киев.
Отмечается, что данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.
Как сообщал УНН, в Украине на 8:50 18 августа зафиксировано уже более 94 тысяч случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост новых случаев за сутки - более 1,6 тысячи.