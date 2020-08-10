До послаблення карантину не готові 9 областей - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Станом на 10 серпня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 9 регіонів України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька області.
Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.