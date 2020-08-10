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До послаблення карантину не готові 9 областей - МОЗ

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Станом на 10 серпня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 9 регіонів України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Львівська, Одеська, Рівненська, Сумська, Харківська, Чернівецька області.

Дані щодо АР Крим та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

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