К ослаблению карантина не готовы 9 областей - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. По состоянию на 10 августа не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 9 регионов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Волынская, Житомирская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Ровенская, Сумская, Харьковская, Черновицкая области.
Данные по АР Крым и городу Севастополю отсутствуют.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19.