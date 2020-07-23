До послаблення карантину не готові 6 областей - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 липня. УНН. Станом на 23 липня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 6 регіонів України. Київ не входить до цього списку. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Тернопільська, Чернігівська області.
Зазначимо, що Харківська область "випала" з цього списку.
Нагадаємо, у МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19.
Як повідомлялося, уряд продовжив до 31 серпня адаптивний карантин зі змінами — тепер регіони України ділитимуться на “зони” залежно від чотирьох основних показників щодо захворюваності на COVID-19.