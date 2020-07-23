К ослаблению карантина не готовы 6 областей - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. По состоянию на 23 июля не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 6 регионов Украины. Киев не входит в этот список. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская, Черниговская области.
Отметим, что Харьковская область "выпала" из этого списка.
Напомним, в Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных на COVID-19.
Как сообщалось, правительство продлило до 31 августа адаптивный карантин с изменениями - теперь регионы Украины делиться на "зоны" в зависимости от четырех основных показателей по заболеваемости COVID-19.