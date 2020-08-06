До послаблення карантину не готові 10 регіонів - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Станом на 6 серпня не відповідають необхідним критеріям для послаблення протиепідемічних заходів 10 регіонів України. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Так, за даними МОЗ, до послаблення карантину не готові, Волинська, Закарпатська, Житомирська, Івано-Франківська, Одеська, Рівненська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області, а також окуповані Севастополь та АР Крим - через відсутність даних.
Також зазначимо, що Київ вибув із цього списку.
Нагадаємо, за останню добу найбільша кількість зареєстрованих випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 зафіксована у Львівській, Харківській, Івано-Франківській, Одеській областях та у місті Києві.
Як повідомлялося, в Україні на ранок 6 серпня зафіксовано вже 76808 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1318.