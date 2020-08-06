К ослаблению карантина не готовы 10 регионов - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. По состоянию на 6 августа не соответствуют необходимым критериям для ослабления противоэпидемических мероприятий 10 регионов Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Так, по данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы, Волынская, Закарпатская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Ровенская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области, а также оккупированные Севастополь и АР Крым - из-за отсутствия данных.
Также отметим, что Киев выбыл из этого списка.
Напомним, за последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировано во Львовской, Харьковской, Ивано-Франковской, Одесской областях и в Киеве.
Как сообщалось, в Украине на утро 6 августа зафиксирован уже 76808 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1318.