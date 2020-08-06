У МОЗ назвали регіони із найбільшим добовим приростом хворих на COVID-19

"Якщо говорити у розрізі регіонів, то за останню добу найбільшу кількість випадків зареєстровано у Львівській області – 197, Харківській області – 142, Івано-Франківській області – 127, Одеській області – 110 та у місті Києві – 180", - зазначив він.

За даними Telegram-каналу МОЗ "Коронавірус у регіонах", всього в Україні зареєстровано 76808 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових за добу - 1318, одужало від хвороби - 42524 особи (+997 за добу), померло через наслідки COVID-19 - 1819 осіб (+31 за добу), підозри на хворобу отримали - 131177 осіб (+1805 за добу).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька область — 2898 (+18);

▪️ Волинська область — 4108 (+44);

▪️ Дніпропетровська область — 1492 (+18);

▪️ Донецька область — 941 (+15);

▪️ Житомирська область — 2036 (+27);

▪️ Закарпатська область — 5539 (+77);

▪️ Запорізька область — 890 (+19);

▪️ Івано-Франківська область — 5295 (+127);

▪️ Кіровоградська область — 713 (+2);

▪️ м. Київ — 8992 (+180);

▪️ Київська область — 3980 (+38);

▪️ Львівська область — 10420 (+197);

▪️ Луганська область — 135 (0);

▪️ Миколаївська область — 666 (+8);

▪️ Одеська область — 3748 (+110);

▪️ Полтавська область — 477 (+5);

▪️ Рівненська область — 6538 (+96);

▪️ Сумська область — 594 (+24);

▪️ Тернопільська область — 3177 (+28);

▪️ Харківська область — 4381 (+142);

▪️ Херсонська область — 242 (+6);

▪️ Хмельницька область — 1257 (+25);

▪️ Чернівецька область — 6383 (+85);

▪️ Черкаська область — 969 (+10);

▪️ Чернігівська область — 937 (+17).

Нагадаємо, в Україні на ранок 6 серпня зафіксовано вже 76808 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, кількість нових - 1318.