В Минздраве назвали регионы с наибольшим суточным приростом больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. За последние сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 зафиксировано во Львовской, Харьковской, Ивано-Франковской, Одесской областях и в Киеве. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
"Если говорить в разрезе регионов, то за последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано во Львовской области - 197, Харьковской области - 142, Ивано-Франковской области - 127, Одесской области - 110 и в городе Киеве - 180", - отметил он.
По данным Telegram-канала Минздрава "Коронавирус в регионах", всего в Украине зарегистрировано 76808 случаев коронавирусной болезни COVID-19: новых за сутки - 1318, выздоровели от болезни - 42524 человека (+997 за сутки), умерло из-за последствий COVID-19 - 1819 человек (+31 за сутки), подозрения на болезнь получили - 131177 человек (+1805 за сутки).
В общем случаи выявлено:
▪️ Винницкая область - 2898 (+18);
▪️ Волынская область - 4108 (+44);
▪️ Днепропетровская область - 1492 (+18);
▪️ Донецкая область - 941 (15);
▪️ Житомирская область - 2036 (+27);
▪️ Закарпатская область - 5539 (+77);
▪️ Запорожская область - 890 (19);
▪️ Ивано-Франковская область - 5295 (+127);
▪️ Кировоградская область - 713 (+2);
▪️ г. Киев - 8992 (+180);
▪️ Киевская область - 3980 (+38);
▪️ Львовская область - 10420 (+197);
▪️ Луганская область - 135 (0);
▪️ Николаевская область - 666 (8);
▪️ Одесская область - 3748 (+110);
▪️ Полтавская область - 477 (+5);
▪️ Ровенская область - 6538 (+96);
▪️ Сумская область - 594 (24);
▪️ Тернопольская область - 3177 (+28);
▪️ Харьковская область - 4381 (+142);
▪️ Херсонская область - 242 (+6);
▪️ Хмельницкая область - 1257 (+25);
▪️ Черновицкая область - 6383 (85);
▪️ Черкасская область - 969 (10);
▪️ Черниговская область - 937 (+17).
Напомним, в Украине на утро 6 августа зафиксирован уже 76808 случаев коронавирусной болезни COVID-19, количество новых - 1318.