До Польщі прибули 14 поранених військових з України для лікування
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У ніч з п'ятниці на суботу на головний залізничний вокзал польського Вроцлава прибув спецпотяг із 14 пораненими військовими з України. Про це повідомляє Polskie Radio, пише УНН.
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Швидка допомога доправила військових до трьох лікарень у Вроцлаві, де їм нададуть необхідну допомогу. Разом з військовими до Польщі прибули і родичі, яким дадуть притулок.
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«Ми все ще показуємо нашу солідарність з Україною. Ми допомагаємо та виконуємо програму приймання поранених військових з України, яку підготував польський уряд. Сьогодні в Нижній Сілезії ми підтримуємо тих, хто донедавна воював, захищаючи свою країну», – наголосив заступник нижньосілезького воєводи Боґуслав Шпитма, який приймав військових.
Нагадаємо
У Польщі запущена програма додаткової підтримки тих, хто мав або має «Карту поляка». Спільною умовою для участі у програмі – біженець має виїхати з України після 24 лютого 2022 року.