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В Польшу прибыли 14 раненых военных из Украины для лечения

Киев • УНН

 • 126154 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В ночь с пятницы на субботу на главный железнодорожный вокзал польского Вроцлава прибыл спецпоезд с 14 ранеными военными из Украины. Об этом сообщает Polskie Radio, пишет УНН.

В Польшу прибыли 14 раненых военных из Украины для лечения

Детали

Скорая помощь доставила военных в три больницы во Вроцлаве, где им окажут необходимую помощь. Вместе с военными в Польшу прибыли и родственники, которым предоставят убежище.

Цитата

«Мы все еще показываем нашу солидарность с Украиной. Мы помогаем и выполняем программу приема раненых военных из Украины, которую подготовило польское правительство. Сегодня в Нижней Силезии мы поддерживаем тех, кто до недавнего времени воевал, защищая свою страну», – подчеркнул заместитель нижнесилезского воеводы Богуслав Шпитма, принимавший военных.

Напомним

В Польше запущена программа дополнительной поддержки тех, кто имел или имеет «Карту поляка». Общее условие для участия в программе – беженец должен уехать из Украины после 24 февраля 2022 года.

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