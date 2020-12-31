До охорони порядку на новорічну річ залучили близько 23 тисячі правоохоронців

"У ніч із 31 грудня на 1 січня на території держави у 412 населених пунктах заплановано проведення 456 масових заходів. Загалом до забезпечення публічної безпеки та порядку на території держави залучається близько 23 тисяч правоохоронців – поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії України", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці у посиленому режимі охоронятимуть громадський порядок у місцях встановлення ялинок, забезпечуватимуть безпеку дорожнього руху та реагування на заяви і повідомлення громадян.

Так, поліцейські закликають всіх учасників масових заходів не порушувати громадський порядок та дотримуватися карантинних вимог.

Нагадаємо, у новорічну ніч роботу столичного метро продовжать.