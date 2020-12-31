К охране порядка на новогоднюю вещь привлекли около 23 тысяч правоохранителей
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Украине для обеспечения безопасности и порядка в ночь с 31 декабря на 1 января привлекли около 23 тысяч полицейских и нацгвардейцев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.
"В ночь с 31 декабря на 1 января на территории государства в 412 населенных пунктах запланировано проведение 456 массовых мероприятий. Всего к обеспечению публичной безопасности и порядка на территории государства привлекается около 23 тысяч правоохранителей - полицейских и военнослужащих Национальной гвардии Украины", - сказано в сообщении.
Отмечается, что правоохранители в усиленном режиме будут охранять общественный порядок в местах установки елок, обеспечивать безопасность дорожного движения и реагирования на заявления и сообщения граждан.
Так, полицейские призывают всех участников массовых мероприятий не нарушать общественный порядок и соблюдать карантинные требования.
Напомним, в новогоднюю ночь работу столичного метро продлят.