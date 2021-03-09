До листа очікування вакцинації від COVID-19 записалось понад 190 тис. людей - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Станом на 9 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалось понад 190 тис. людей. Про це на брифінгу у вівторок сказав міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
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“Станом на 9 березня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалось вже 190 230 людей”, — сказав міністр.
Деталі
Він нагадав, що запис на вакцинацію відбувається або через портал “Дія”, або через контакт-центр Міністерства охорони здоров’я. Будь-яка людина може зателефонувати до контакт-центру і записати себе на вакцинацію. Номер контакт-центру 0 800 60 20 19.
Також це можна зробити через портал covid.gov.ua.
Що було раніше
З 1 березня, українці мають змогу записуватись на вакцинацію від COVID-19.
Доповнення
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca.
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (CoviShield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (CoviShield).
Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.