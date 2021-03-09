В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось более 190 тыс. человек - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. По состоянию на 9 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось более 190 тыс. человек. Об этом на брифинге во вторник сказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
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“По состоянию на 9 марта в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записалось уже 190 230 человек”, — сказал министр.
Детали
Он напомнил, что запись на вакцинацию происходит или через портал “Дия”, или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Любой человек может позвонить в контакт-центр и записать себя на вакцинацию. Номер контакт-центра 0800 60 20 19.
Также это можно сделать через портал covid.gov.ua.
Что было раньше
С 1 марта украинцы могут записываться на вакцинацию от COVID-19.
Дополнение
В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca.
Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела из Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузки первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.
Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CoviShield).
Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.