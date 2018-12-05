До кінця року в Україні подорожчає хліб

"До кінця цього року ще додайте 1,5% - максимум 2% по хлібу", - зазначив експерт, відповідаючи на запитання, на скільки до кінця року подорожчає хліб в Україні.



За його словами, відповідно подорожчають і крупи зернової групи, оскільки їх вартість залежить від росту цін на пшеницю і зернові, які спостерігаються на світових ринках (з 5950 грн за т в минулому році до 6200 грн/т цього року). Втім, за словами О.Пендзина, гречка дорожчати найближчим часом в країні не буде, оскільки накопичився надлишок цієї крупи.



При цьому економіст додав, що також на ціну зерна в Україні вплинуло підвищення тарифів на газ і електроенергію, які потрібні для його зберігання.



Нагадаємо, протягом поточного року продукти харчування в Україні подорожчають у середньому на 15% у порівнянні з минулим роком. В цілому за підсумками року подорожчання хлібу складе приблизно 18-19% (у порівнянні з минулим роком).



На думку експертів, не слід купувати м'ясо в останні дні перед Новим роком і Різдвом, а запастись продуктами за кілька днів – тиждень до свят.