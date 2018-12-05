До конца года в Украине подорожает хлеб

"До конца этого года еще добавьте 1,5% - максимум 2% по хлебу", - отметил эксперт, отвечая на вопрос, на сколько до конца года подорожает хлеб в Украине.



По его словам, соответственно подорожают и крупы зерновой группы, поскольку их стоимость зависит от роста цен на пшеницу и зерновые, которые наблюдаются на мировых рынках (с 5950 грн за т в прошлом году до 6200 грн/т в этом году).



Впрочем, по словам О.Пендзина, гречка дорожать в ближайшее время в стране не будет, поскольку накопился избыток этой крупы.



При этом экономист добавил, что также на цену зерна в Украине повлияло повышение тарифов на газ и электроэнергию, необходимые для его хранения.



Напомним, в текущем году продукты питания в Украине подорожают в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. В целом по итогам года подорожание хлеба составит примерно 18-19% (по сравнению с прошлым годом).



По мнению экспертов, не следует покупать мясо в последние дни перед Новым годом и Рождеством, а запастись продуктами за несколько дней - неделю до праздников.