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До конца года в Украине подорожает хлеб

Киев • УНН

 • 25141 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Хлеб и хлебобулочные изделия, а также некоторые крупы в Украине до конца года подорожают еще на 1,5-2%. Об этом сообщил исполнительный директор Украинской дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии корреспонденту УНН.

До конца года в Украине подорожает хлеб

"До конца этого года еще добавьте 1,5% - максимум 2% по хлебу", - отметил эксперт, отвечая на вопрос, на сколько до конца года подорожает хлеб в Украине.

По его словам, соответственно подорожают и крупы зерновой группы, поскольку их стоимость зависит от роста цен на пшеницу и зерновые, которые наблюдаются на мировых рынках (с 5950 грн за т в прошлом году до 6200 грн/т в этом году).

Впрочем, по словам О.Пендзина, гречка дорожать в ближайшее время в стране не будет, поскольку накопился избыток этой крупы.

При этом экономист добавил, что также на цену зерна в Украине повлияло повышение тарифов на газ и электроэнергию, необходимые для его хранения.

Напомним, в текущем году продукты питания в Украине подорожают в среднем на 15% по сравнению с прошлым годом. В целом по итогам года подорожание хлеба составит примерно 18-19% (по сравнению с прошлым годом).

По мнению экспертов, не следует покупать мясо в последние дни перед Новым годом и Рождеством, а запастись продуктами за несколько дней - неделю до праздников.

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