До Гааги передали матеріали щодо воєнних злочинів Росії під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве – УГСПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Міжнародний кримінальний суд прийняв інформаційне повідомлення щодо воєнних злочинів Росії під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве. Про це повідомляється на сайті Української гельсінської спілки з прав людини (УГСПЛ), передає УНН із посиланням на Радіо Свобода.
“Суть повідомлення складається з фактів позасудових страт військовослужбовців Збройних Сил України представниками проросійської організованої групи “Козачий союз „Область війська Донського“ у ході боїв за Іловайськ у 2014 році та Дебальцеве у 2015 році. Повідомлення розглядатимуться Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду разом із іншими епізодами серйозних порушень міжнародного гуманітарного права, вчинених проросійськими силами на Сході України в період 2014-2019 років. Україна надала фото- та відеодокази, які прямо вказують на факт захоплення українських військових в полон, показання очевидців вбивств полонених, документи, що підтверджують смерть військовослужбовців у полоні”, — мовиться у повідомленні.
Як зазначається, у поданні висвітлено і практику ведення бойових дій “чужими руками”, тобто залучення Російською Федерацією в конфлікт підконтрольних їй незаконних збройних формувань.
Раніше у Генеральній прокуратурі України повідомили, що направили інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду щодо вчинення Росією позасудових страт 9 військовослужбовців ЗСУ під час боїв за Іловайськ та Дебальцеве.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські “добровольці”.
За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 — 13 200 людей.
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За даними УГСПЛ, попри нератифікацію Києвом Римського статуту правозахистики спільно з Генпрокуратурою збирають докази воєнних злочинів на Донбасі. Станом на сьогодні до МКС Україна направила уже декілька повідомлень, які зокрема стосувалися відповідальності за вчинення воєнних злочинів і злочинів проти людяності лідерами угрповання “ДНР” — Ігорем Гіркіним (Стрєлковим), Олександром Захарченком, Ігорем Безлєром та іншими.