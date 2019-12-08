В Гаагу передали материалы по военным преступлениям России во время боев за Иловайск и Дебальцево - УХСПЧ

“Суть сообщение состоит из фактов внесудебных казней военнослужащих Вооруженных Сил Украины представителями пророссийской организованной группы “Казачий союз „Регион войска Донского“ в ходе боев за Иловайск в 2014 году и Дебальцево в 2015 году. Сообщение рассматриваться Офисом прокурора Международного уголовного суда вместе с другими эпизодами серьезных нарушений международного гуманитарного права, совершенных пророссийскими силами на Востоке Украины в период 2014-2019 годов. Украина предоставила фото- и видеодоказательства, которые прямо указывают на факт захвата украинских военных в плен, показания очевидцев убийств пленных, документы, подтверждающие смерть военнослужащих в плену”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, в представлении освещены и практику ведения боевых действий “чужими руками”, то есть привлечение Российской Федерацией в конфликт подконтрольных ей незаконных вооруженных формирований.

Ранее в Генеральной прокуратуре Украины сообщили, что направили информационное сообщение в Международный уголовный суд совершения Россией внесудебных казней 9 военнослужащих ВСУ во время боев за Иловайск и Дебальцево.

Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские “добровольцы”.

По данным ООН, с марта 2014-го до 31 октября 2019 года вследствие вооруженного конфликта на Донбассе погибли от 13 000 до 13200 человек.

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По данным УХСПЧ, несмотря на нератификации Киевом Римского статута правозащитники совместно с Генпрокуратурой собирают доказательства военных преступлений на Донбассе. На сегодня в МКС Украина направила уже несколько сообщений, которые, в частности, касались ответственности за совершение военных преступлений и преступлений против человечности лидерами угрповання “ДНР” — Игорем Гиркиним (Стрелков), Александром Захарченко, Игорем Безлером и другими.