До активіста Приходька в СІЗО у Криму не пускають священика - адвокат
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Заарештованому в окупованому Криму проукраїнському активісту Олегу Приходьку в СІЗО Сімферополя відмовляють в побаченнях зі священиком. Про це повідомив адвокат Назім Шейхмамбетов, передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.
За його словами, слідство відмовило в клопотанні 2 рази.
"Сьогодні мені вдалося відвідати Олега Приходька в СІЗО, ми обговорили з ним хід справи і деталі щодо оскарження деяких позицій. Також мені від Олега Аркадійовича стало відомо, що до нього досі не допустили священика, хоча ми клопотали про такі побачення 2 рази", - розповів Шейхмамбетов.
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Коментарі керівництва СІЗО з цього приводу відсутні.
Проукраїнський активіст Олег Приходько залишиться під арештом в СІЗО до 10 лютого наступного року, оскільки підконтрольний Росії Верховний суд Криму 25 грудня залишив без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту на продовження запобіжного заходу.