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рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
07:39 • 31552 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 118993 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 124762 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 123010 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 145083 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 110678 просмотра

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К активисту Приходько в СИЗО в Крыму не пускают священника - адвокат

К активисту Приходько в СИЗО в Крыму не пускают священника - адвокат

Киев  •  УНН

 • 13650 просмотра

КИЕВ. 30 декабря. УНН. Арестованному в оккупированном Крыму проукраинском активисту Олегу Приходько в СИЗО Симферополя отказывают в свиданиях со священником. Об этом сообщил адвокат Назим Шейхмамбетов, передает УНН со ссылкой на Крим.Реалии.

По его словам, следствие отказало в ходатайстве 2 раза.

"Сегодня мне удалось посетить Олега Приходько в СИЗО, мы обсудили с ним ход дела и детали по обжалованию некоторых позиций. Также мне от Олега Аркадьевича стало известно, что к нему до сих пор не допустили священника, хотя мы ходатайствовали о таких свиданиях 2 раза", - рассказал Шейхмамбетов.

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Комментарии руководства СИЗО по этому поводу отсутствуют.

Проукраинский активист Олег Приходько останется под арестом в СИЗО до 10 февраля следующего года, поскольку подконтрольный России Верховный суд Крыма 25 декабря оставил без удовлетворения апелляционную жалобу стороны защиты на продление меры пресечения.

Украинские Национальные Новости

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