Активісту Приходьку в окупованому Криму продовжили арешт
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив українському активісту Олегу Приходьку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Кримську правозахисну групу.
"Київський районний суд" Сімферополя 6 грудня 2019 року продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою українському активісту Олегу Приходьку на 2 місяці, до 10 лютого 2020 року", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що рішення про продовження арешту винесла "суддя" Олена Холодна. Судове засідання проходило в закритому режимі. Також на засідання прийшли дружина і дочка Проходька, але їх не пустили в зал суду.
Також уточнюється, що за інформацією адвоката Назіма Шеіхмамбетова, Олег Приходько повністю заперечує свою провину і заявляє, що справа проти нього сфабрикована через його проукраїнську позицію.
Нагадаємо, Олега Приходька затримали співробітники ФСБ 9 жовтня 2019 року. Вони прийшли до нього додому в селі Оріхове Сакського району і заявили, що будуть проводити огляд гаражів.
Про затримання проукраїнського активіста повідомили 10 жовтня. Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт в Криму проукраїнського активіста.
Також нагадаємо, що підконтрольний Росії Верховний суд Криму 31 жовтня залишив активіста під вартою.