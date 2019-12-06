Активісту Приходьку в окупованому Криму продовжили арешт

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя продовжив українському активісту Олегу Приходьку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Кримську правозахисну групу.

"Київський районний суд" Сімферополя 6 грудня 2019 року продовжив запобіжний захід у вигляді утримання під вартою українському активісту Олегу Приходьку на 2 місяці, до 10 лютого 2020 року", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що рішення про продовження арешту винесла "суддя" Олена Холодна. Судове засідання проходило в закритому режимі. Також на засідання прийшли дружина і дочка Проходька, але їх не пустили в зал суду.

Також уточнюється, що за інформацією адвоката Назіма Шеіхмамбетова, Олег Приходько повністю заперечує свою провину і заявляє, що справа проти нього сфабрикована через його проукраїнську позицію.

Нагадаємо, Олега Приходька затримали співробітники ФСБ 9 жовтня 2019 року. Вони прийшли до нього додому в селі Оріхове Сакського району і заявили, що будуть проводити огляд гаражів.

Про затримання проукраїнського активіста повідомили 10 жовтня. Прокуратура Автономної Республіки Крим почала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі) через арешт в Криму проукраїнського активіста.

Також нагадаємо, що підконтрольний Росії Верховний суд Криму 31 жовтня залишив активіста під вартою.

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