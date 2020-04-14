До 70% випадків зараження коронавірусом можуть відбуватися безсимптомно - вчені

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Люди з коронавірусною хворобою, які не мають симптоматики, зустрічаються частіше, ніж вважалося раніше - деякі дослідження говорять, що потенційно таке може відбуватися у 55-70% випадках, і такі люди можуть продовжувати заражати інших, не знаючи про це. У цьому полягає одна з трьох причин, які роблять хворобу COVID-19 такою складною для лікування, розповіла виданню Straits Times виконавчий директор Національного центру інфекційних захворювань Сінгапуру Лео Йі Сін.