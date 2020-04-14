До 70% випадків зараження коронавірусом можуть відбуватися безсимптомно - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Люди з коронавірусною хворобою, які не мають симптоматики, зустрічаються частіше, ніж вважалося раніше - деякі дослідження говорять, що потенційно таке може відбуватися у 55-70% випадках, і такі люди можуть продовжувати заражати інших, не знаючи про це. У цьому полягає одна з трьох причин, які роблять хворобу COVID-19 такою складною для лікування, розповіла виданню Straits Times виконавчий директор Національного центру інфекційних захворювань Сінгапуру Лео Йі Сін.
Інша причина, за словами професора, полягає у тому, що COVID-19 проявляє себе як нешкідлива і легка хвороба, але має високу секрецію вірусу на початковому етапі.
"Це призводить до того, що інфіковані люди невірно оцінюють серйозність своєї хвороби і мають тенденцію продовжувати рутинні дії, не усвідомлюючи небезпеки поширення інфекції", - сказала вона.
По-третє, оскільки Sars-CoV-2 є новим патогеном, до нього чутливі абсолютно всі.
"Будь-хто з нас може бути зараженим і, якщо ми не будемо обережні, можемо стати переносником, передаючи вірус іншим. Коли це відбувається, найбільший ризик є для близьких нам людей, членів сім'ї, колег і близьких друзів", - говорить професор.
Так, згідно з результатами нових досліджень, ті, хто не проявляє симптомів захворювання, можуть поширювати його достатньо широко, навіть не знаючи про це.
Доктор Леон Хо Нам, експерт з інфекційних захворювань розповів виданню, що дослідження, проведені у Сполучених Штатах, Китаї та Італії, показують, що більше половини або близько 70% випадків COVID-19 є або безсимптомними або мають мінімальні симптоми, але вони можуть передавати вірус протягом чотирьох тижнів.
Як повідомлялося в УНН, на думку вчених, коронавірус міг поширюватися серед людей протягом десятиліть.