До 70% случаев заражения коронавирусом могут происходить бессимптомно - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Люди с коронавирусной болезнью, которые не имеют симптоматики, встречаются чаще, чем считалось ранее - некоторые исследования говорят, что потенциально такое может происходить у 55-70% случаях, и такие люди могут продолжать заражать других, не зная об этом. В этом заключается одна из трех причин, которые делают болезнь COVID-19 такой сложной для лечения, рассказала изданию Straits Times исполнительный директор Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура Лео Йи Син.
Вторая причина, по словам профессора, состоит в том, что COVID-19 проявляет себя как безвредная и легкая болезнь, но которая имеет высокую секрецию вируса на начальном этапе.
"Это приводит к тому, что инфицированные люди неверно оценивают серьезность своей болезни и имеют тенденцию продолжать рутинные действия, не осознавая опасности распространения инфекции", - сказала она.
В-третьих, поскольку Sars-CoV-2 является новым патогеном, к нему чувствительны абсолютно все.
"Любой из нас может быть зараженным и, если мы не будем осторожны, можем стать переносчиком, передавая вирус другим. Когда это происходит, наибольший риск есть для близких нам людей, членов семьи, коллег и близких друзей", - говорит профессор.
Так, согласно результатам новых исследований, те, кто не проявляет симптомов заболевания, могут распространять его достаточно широко, даже не зная об этом.
Доктор Леон Хо Нам, эксперт по инфекционным заболеваниям рассказал, что исследования, проведенные в Соединенных Штатах, Китае и Италии, показывают, что более половины или около 70% случаев COVID-19 являются бессимптомными или имеют минимальные симптомы, но они могут передавать вирус в течение четырех недель.
Как сообщалось в УНН, по мнению ученых, коронавирус мог распространяться среди людей в течение десятилетий.