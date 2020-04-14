До 70% случаев заражения коронавирусом могут происходить бессимптомно - ученые

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Люди с коронавирусной болезнью, которые не имеют симптоматики, встречаются чаще, чем считалось ранее - некоторые исследования говорят, что потенциально такое может происходить у 55-70% случаях, и такие люди могут продолжать заражать других, не зная об этом. В этом заключается одна из трех причин, которые делают болезнь COVID-19 такой сложной для лечения, рассказала изданию Straits Times исполнительный директор Национального центра инфекционных заболеваний Сингапура Лео Йи Син.