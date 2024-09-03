До 31° тепла та місцями дощі: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
У більшості регіонів України 3 вересня очікується суха та спекотна погода. На південному сході та в деяких центральних областях можливі короткочасні дощі з грозами. Температура вдень сягатиме 26-31°C.
У більшості регіонів України сьогодні очікується суха та спекотна погода. На південному сході та в деяких інших областях можливі короткочасні дощі з грозами. Температура вдень сягатиме 26-31°C. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 3 вересня у південно-східній частині, Харківській, вдень і у Кіровоградській та Одеській областях місцями невеликий короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів.
Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с, на сході країни вдень подекуди пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 15-20°, в західних областях 12-17°; вдень 26-31°, у східних областях 23-28°; в Карпатах вночі 9-14°, вдень 20-25°.
На Київщині
Без опадів. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°; у Києві вночі 18-20°, вдень 28-30°.