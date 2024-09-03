До 31° тепла и местами дожди: прогноз погоды на сегодня

В большинстве регионов Украины сегодня ожидается сухая и жаркая погода. На юго-востоке и в некоторых других областях возможны кратковременные дожди с грозами. Температура днем будет достигать 26-31°C. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.



Детали

По прогнозу синоптиков, 3 сентября в юго-восточной части, Харьковской, днем и в Кировоградской и Одесской областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с, на востоке страны днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 15-20°, в западных областях 12-17°; днем 26-31°, в восточных областях 23-28°; в Карпатах ночью 9-14°, днем 20-25°.

В Киевской области

Без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 26-31°; в Киеве ночью 18-20°, днем 28-30°.