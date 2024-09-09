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24 березня, 12:16 • 103447 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

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24 березня, 11:26 • 117330 перегляди

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24 березня, 11:21 • 109558 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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24 березня, 11:09 • 113993 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

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24 березня, 11:02 • 139536 перегляди

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До 28° тепла та місцями дощі: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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У південній, східній та центральній Україні очікуються короткочасні дощі з грозами. Температура вночі 7-19°, вдень 23-28°. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с.

У південній, східній та центральній Україні сьогодні очікуються короткочасні дощі з грозами. Температура вдень 23-28°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 9 вересня у південній частині, вдень і в східних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.

Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі у західних, північних та Вінницькій областях 7-12°, на решті території 10-15°, на узбережжі морів до 19°; вдень 23-28°, на високогір'ї Карпат та горах Криму 20-22°.

Тепла погода без опадів очікується на Київщині 9 вересня09.09.24, 07:36 • 15850 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Суспільство

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