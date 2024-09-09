До 28° тепла та місцями дощі: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
У південній, східній та центральній Україні очікуються короткочасні дощі з грозами. Температура вночі 7-19°, вдень 23-28°. Вітер східний та південно-східний, 7-12 м/с.
У південній, східній та центральній Україні сьогодні очікуються короткочасні дощі з грозами. Температура вдень 23-28°. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 9 вересня у південній частині, вдень і в східних та центральних областях місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів.
Вітер східний, південно-східний, 7-12 м/с.
Температура вночі у західних, північних та Вінницькій областях 7-12°, на решті території 10-15°, на узбережжі морів до 19°; вдень 23-28°, на високогір'ї Карпат та горах Криму 20-22°.
Тепла погода без опадів очікується на Київщині 9 вересня09.09.24, 07:36 • 15850 переглядiв