До 20° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. В Україні у среду, 8 квітня, очікується суха погода, повітря вдень місцями прогріється до 20 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За даними синоптиків, 8 квітня в Україні без опадів. Температура вночі від 1 до 6 градусів тепла, на поверхні грунту, місцями і у повітрі заморозки 0-5 градусів; вдень - 14-20 градусів тепла.
На Київщині 8 квітня також без опадів, температура вночі від 1 до 3 градусів тепла, на поверхні грунту заморозки 0-4 градуси, вдень - 16-19 градусів тепла.
Нагадаємо, за даними дослідження, весна буде теплішою через зміни клімату.