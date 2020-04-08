До 20° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. В Украине в среду, 8 апреля, ожидается сухая погода, воздух днем местами прогреется до 20 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, 8 апреля в Украине без осадков. Температура ночью от 1 до 6 градусов тепла, на поверхности почвы, местами и в воздухе заморозки 0-5 градусов; днем - 14-20 градусов тепла.
В Киевской области 8 апреля также без осадков, температура ночью от 1 до 3 градусов тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4 градуса, днем - 16-19 градусов тепла.
Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.