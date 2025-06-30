До 1,6 мільйона гривень на ветеранський бізнес: Фонд "МХП-Громаді" у співпраці з Мінветеранів запускають грантовий конкурс

Ветерани, ветеранки, їхні родини та родини загиблих Захисників і Захисниць можуть взяти участь у грантовій програмі "Варто РОБИти СВОЄ 2.0" та отримати від 600 тисяч до 1,6 мільйона гривень на започаткування або масштабування свого бізнесу. Програму реалізує Український ветеранський фонд Мінветеранів у партнерстві з Благодійним фондом "МХП-Громаді" та агровиробничою компанією KERNEL, передає УНН.

Ветеранський бізнес як опора для громади

Фінансову підтримку в межах конкурсу "Варто РОБИти СВОЄ 2.0" зможуть отримати ветеранські бізнеси, які працюють у сфері агровиробництва, деревообробки, металообробки, виробництва та переробки харчових продуктів, надання послуг з ремонту або обслуговування власникам майна. Про це розповіли під час презентації програми.

"Ветеранський бізнес — про спроможність, про віру в себе і про відповідь держави на цю віру. Ветерани та ветеранки не лише захищали нашу країну — сьогодні вони створюють робочі місця, запускають нові ідеї, відновлюють економіку на місцях. Кожен ветеранський бізнес — приклад того, як з досвіду війни народжується нова сила для країни. Ми вдячні кожному, хто бере на себе відповідальність започаткувати або розвивати власну справу, повертаючись до активного життя. І щиро дякуємо партнерам — Фонду "МХП-Громаді" та компанії KERNEL — за те, що розділяють із нами цю місію. Завдяки таким партнерствам ми не просто запускаємо грантові програми — ми відкриваємо шлях до нових можливостей для ветеранів, родин полеглих, наших громад і держави загалом", — наголосила Міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова.

"Уже 10 років ми працюємо задля того, щоб у громадах хотілося жити. І системна підтримка малого бізнесу — важлива частина цього шляху. Адже саме підприємці створюють робочі місця, наповнюють місцеві бюджети й допомагають відновлювати те, що було втрачено. Через наші грантові програми ми вже підтримали 548 підприємців. Ми раді, що у партнерстві з Українським ветеранським фондом Мінветеранів запускаємо другий сезон конкурсу "Варто РОБИти СВОЄ". Адже ветеранський бізнес — це не лише про економіку, а й про повернення до активного життя, соціальну адаптацію та відчуття приналежності до громади. Це особливо важливо сьогодні", — зазначив Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді".

За його словами, підтримка військових і ветеранів — один із ключових пріоритетів БФ "МХП-Громаді". Разом зі стратегічним партнером компанією МХП Фонд реалізує програму "МХП Поруч" — ініціативу, що передбачає індивідуальний супровід і всебічну підтримку військових, ветеранів та їхніх родин, зокрема і у створенні чи розвитку власної справи.

Хто може подаватись?

Про те, як відбуватиметься конкурс розповіла виконавча директорка Українського ветеранського фонду Каріна Дорошенко.

"Сьогодні ми розпочинаємо приймати заявки на грантову програму "Варто РОБИти СВОЄ 2.0". Подати проєкт на конкурс можна до 20 липня. А імена переможців, які пройдуть всі етапи відбору — від перевірки наявності всіх необхідних документів до оцінки незалежними експертами і публічної презентації своїх бізнес-ідей, ми дізнаємося 17 вересня", — зазначила очільниця Українського ветеранського фонду.

Розмір гранту, який зможуть отримати переможці конкурсу, — від 600 тисяч до 1,6 мільйона гривень, все залежить від кошторису проєкту.

Взяти участь у конкурсі можуть:

ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і захисниць України, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці;

дружина або чоловік ветерана, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, у разі, якщо проєкти спрямовані на реінтеграцію ветеранів до активного суспільного життя, забезпечення збереження та відновлення їх фізичного та психічного здоров’я;

юридичні особи (окрім громадських та благодійних організацій), зареєстровані не пізніше ніж за рік до подання заявки на участь у конкурсному відборі, серед засновників яких є ветерани, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України.

Власник кав’ярні "Тихе місце", де презентували програму, — ветеран Дмитро Мартиненко. Раніше він отримав грант як переможець конкурсу "Варто 2.0" Українського ветеранського фонду та успішно реалізував власну бізнес-ідею.

"Завдяки підтримці Українського ветеранського фонду ми не просто відкрили кав’ярні — ми створили простір мотивації, соціалізації й підтримки для ветеранів і ветеранок. Наш приклад надихає побратимів, їхніх рідних запускати власні проєкти, отримувати гранти, ставати частиною економіки. Бізнес допомагає нам, ветеранам, повернутися додому, менше думати про те, через що довелося пройти. А також показує суспільству, що ветерани — це звичайні люди. Тому я переконаний, що ветеранське підприємництво — це не лише про бізнес, не лише про каву в нашому випадку. Це про нову якість життя захисників і захисниць, які повертаються з війни", — розповів ветеран та власник мережі кавʼярень "Тихе місце" Дмитро Мартиненко.

Детально про умови конкурсу — на сайті Українського ветеранського фонду: https://veteranfund.com.ua/contests/varto-robyty-svoye-2-0/

Більше дізнатися про підготовку документів, заповнення проєктних заявок, процедуру відбору тощо та поставити питання працівникам фонду заявники матимуть змогу під час онлайн-воркшопів. Про час дату та час таких зустрічей повідомлятимуть у соцмережах Українського ветеранського фонду.

Запитання та уточнення щодо поданого аплікаційного пакета можна надсилати на пошту [email protected], зазначивши у темі листа "Конкурс проєктів "Варто РОБИти СВОЄ 2.0" та номер заявки.