До 1,6 миллиона гривен на ветеранский бизнес: Фонд "МХП-Громаді" в сотрудничестве с Минветеранов запускают грантовый конкурс

Ветераны, ветераны-женщины, их семьи и семьи погибших Защитников и Защитниц могут принять участие в грантовой программе "Варто РОБИти СВОЄ 2.0" и получить от 600 тысяч до 1,6 миллиона гривен на открытие или масштабирование своего бизнеса. Программу реализует Украинский ветеранский фонд Минветеранов в партнерстве с Благотворительным фондом "МХП-Громаді" и агропромышленной компанией KERNEL, передает УНН.

Ветеранский бизнес как опора для громады

Финансовую поддержку в рамках конкурса "Варто РОБИти СВОЄ 2.0" смогут получить ветеранские бизнесы, работающие в сфере агропроизводства, деревообработки, металлообработки, производства и переработки пищевых продуктов, предоставления услуг по ремонту или обслуживанию владельцам имущества. Об этом рассказали во время презентации программы.

"Ветеранский бизнес — это о способности, о вере в себя и об ответе государства на эту веру. Ветераны и ветеранки не только защищали нашу страну — сегодня они создают рабочие места, запускают новые идеи, восстанавливают экономику на местах. Каждый ветеранский бизнес — пример того, как из опыта войны рождается новая сила для страны. Мы благодарны каждому, кто берет на себя ответственность начать или развивать собственное дело, возвращаясь к активной жизни. И искренне благодарим партнеров — Фонд "МХП-Громаді" и компанию KERNEL — за то, что разделяют с нами эту миссию. Благодаря таким партнерствам мы не просто запускаем грантовые программы — мы открываем путь к новым возможностям для ветеранов, семей погибших, наших общин и государства в целом", — подчеркнула министр по делам ветеранов Украины Наталья Калмыкова.

"Уже 10 лет мы работаем для того, чтобы в громадах хотелось жить. И системная поддержка малого бизнеса — важная часть этого пути. Ведь именно предприниматели создают рабочие места, наполняют местные бюджеты и помогают восстанавливать то, что было потеряно. Через наши грантовые программы мы уже поддержали 548 предпринимателей. Мы рады, что в партнерстве с Украинским ветеранским фондом Минветеранов запускаем второй сезон конкурса "Варто РОБИти СВОЄ 2.0". Ведь ветеранский бизнес — это не только об экономике, но и о возвращении к активной жизни, социальной адаптации и ощущении принадлежности к громаде. Это особенно важно сегодня", — отметил Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

По его словам, поддержка военных и ветеранов — один из ключевых приоритетов БФ "МХП-Громаді". Вместе со стратегическим партнером компанией МХП Фонд реализует программу "МХП Рядом" — инициативу, предусматривающую индивидуальное сопровождение и всестороннюю поддержку военных, ветеранов и их семей, в том числе и в создании или развитии собственного дела.

Кто может подавать заявку?

О том, как будет проходить конкурс, рассказала исполнительный директор Украинского ветеранского фонда Карина Дорошенко.

"Сегодня мы начинаем принимать заявки на грантовую программу "Варто РОБИти СВОЄ 2.0". Подать проект на конкурс можно до 20 июля. А имена победителей, которые пройдут все этапы отбора — от проверки наличия всех необходимых документов до оценки независимыми экспертами и публичной презентации своих бизнес-идей, мы узнаем 17 сентября", — отметила руководитель Украинского ветеранского фонда.

Размер гранта, который смогут получить победители конкурса, — от 600 тысяч до 1,6 миллиона гривен, все зависит от сметы проекта.

Принять участие в конкурсе могут:

ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) Защитников и защитниц Украины, которые зарегистрированы как физические лица-предприниматели;

супруг или супруга ветерана, которые зарегистрированы как физические лица-предприниматели, в случае, если проекты направлены на реинтеграцию ветеранов в активную общественную жизнь, обеспечение сохранения и восстановления их физического и психического здоровья;

юридические лица (кроме общественных и благотворительных организаций), зарегистрированные не позднее чем за год до подачи заявки на участие в конкурсном отборе, среди учредителей которых есть ветераны, члены семей погибших (умерших) ветеранов войны и члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Владелец кофейни "Тихое место", где презентовали программу, — ветеран Дмитрий Мартыненко. Ранее он получил грант как победитель конкурса "Варто 2.0" Украинского ветеранского фонда и успешно реализовал собственную бизнес-идею.

"Благодаря поддержке Украинского ветеранского фонда мы не просто открыли кофейни — мы создали пространство мотивации, социализации и поддержки для ветеранов и ветеранок. Наш пример вдохновляет побратимов, их родных запускать собственные проекты, получать гранты, становиться частью экономики. Бизнес помогает нам, ветеранам, вернуться домой, меньше думать о том, через что пришлось пройти. А также показывает обществу, что ветераны — это обычные люди. Поэтому я убежден, что ветеранское предпринимательство — это не только о бизнесе, не только о кофе в нашем случае. Это о новом качестве жизни защитников и защитниц, которые возвращаются с войны", — рассказал ветеран и владелец сети кофеен "Тихое место" Дмитрий Мартыненко.

Подробно об условиях конкурса — на сайте Украинского ветеранского фонда: https://veteranfund.com.ua/contests/varto-robyty-svoye-2-0/

Больше узнать о подготовке документов, заполнении проектных заявок, процедуре отбора и т.д. и задать вопросы сотрудникам фонда заявители смогут во время онлайн-воркшопов. О дате и времени таких встреч будет сообщаться в соцсетях Украинского ветеранского фонда.

Вопросы и уточнения по поданному аппликационному пакету можно отправлять на почту [email protected], указав в теме письма "Конкурс проектов "Варто РОБИти СВОЄ 2.0" и номер заявки.