Дніпровський метрополітен закупив обладнання часів СРСР під виглядом нового – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Дніпрі Служба безпеки України викрила керівництво комунального підприємства "Дніпровський метрополітен" на закупівлі неякісного обладнання, що завдало збитків на 2,5 млн грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу СБУ.
"Оперативники спецслужби задокументували, що наприкінці 2017 року посадовці придбали у комерційної структури обладнання часів СРСР під виглядом нового, яке непридатне для використання у механообробному процесі", - сказано у повідомленні.
За даними спецслужби, сума контракту становила 2,6 мільйона гривень. Насправді вартість закупленого "металобрухту" була максимум 100 тисяч гривень.
"Проведена судова експертиза встановила, що внаслідок проведеної протиправної оборудки комунальному підприємству завдано збитки у розмірі майже 2,5 мільйона гривень. За висновками профільних експертів, через дії керівництва КП виникла реальна загроза сталому функціонуванню метрополітену й відповідно життю та здоров’ю пасажирів", - зазначили у СБУ.
Наразі керівнику КП "Дніпропетровський метрополітен" та директору комерційної структури повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігурантам справи.
Нагадаємо, начальнику Херсонської обласної ДСНС повідомлено про підозру у розтраті понад 200 тисяч гривень.