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Днепровский метрополитен закупил оборудование времен СССР под видом нового — СБУ

Киев • УНН

 • 11424 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В Днепре Служба безопасности Украины разоблачила руководство коммунального предприятия "Днепровский метрополитен" на закупке некачественного оборудования, нанесло ущерб на 2,5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Днепровский метрополитен закупил оборудование времен СССР под видом нового — СБУ

"Оперативники спецслужбы задокументировали, что в конце 2017 года чиновники приобрели у коммерческой структуры оборудования времен СССР под видом нового, которое непригодно для использования в механообрабатывающем процессе", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, сумма контракта составила 2,6 миллиона гривен. На самом деле стоимость закупленного "металлолома" была максимум 100 тысяч гривен.

"Проведенная судебная экспертиза установила, что в результате проведенной противоправной сделки коммунальному предприятию нанесен ущерб в размере почти 2,5 миллиона гривен. По заключению профильных экспертов, из-за действий руководства КП возникла реальная угроза устойчивому функционированию метрополитена и соответственно жизни и здоровью пассажиров", - отметили в СБУ.

Сейчас руководителю КП "Днепропетровский метрополитен" и директору коммерческой структуры сообщено о подозрении в совершении преступления по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам дела.

Напомним, начальник Херсонской областной ГСЧС сообщено о подозрении в растрате более 200 тысяч гривен.

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