Дніпропетровщина: росіяни атакували Нікополь, пошкоджені обʼєкт критичної інфраструктури та будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Армія рф з важкої артилерії обстріляла місто Нікополь Дніпропетровської області. В результаті пошкоджені енергетичне та комунальне підприємства і житлові будинки. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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"Накрив місто вогнем з важкої артилерії. Пошкоджене комунальне підприємство. А ще понівечене енергетичне. Аварійні бригади працюють над усуненням наслідків", - написав Лисак.
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За його словами, пошкоджені 9 приватних будинків, 7 господарських споруд, автомобіль, декілька сонячних панелей, газопровід, дві лінії електропередач.
Внаслідок російських обстрілів немає загиблих та постраждалих. Рятувальники з’ясовують наслідки обстрілу.
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