Днепропетровщина: россияне атаковали Никополь, повреждены объект критической инфраструктуры и дома

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"Накрыл город огнем из тяжелой артиллерии. Повреждено коммунальное предприятие. А еще изуродовано энергетическое. Аварийные бригады работают над устранением последствий", - написал Лысак.

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По его словам, повреждены 9 частных домов, 7 хозяйственных построек, автомобиль, несколько солнечных панелей, газопровод, две линии электропередач.

В результате российских обстрелов нет погибших и пострадавших. Спасатели выясняют последствия обстрела.

Добавим

Ночью оккупанты предприняли попытку атаковать город Кривой Рог, Днепропетровская область, ударными БПЛА. Однако силами противовоздушной обороны все цели были уничтожены. Об этом председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.



