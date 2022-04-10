Дніпропетровщина: підірвався чоловік, який взяв у руки касетний боєприпас
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. На Дніпропетровщині у Синельниківському районі підірвався чоловік, який взяв у руки касетний боєприпас. Про це повідомив голова Обласної Державної Адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
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Сьогодні у Синельниківському районі підірвався чоловік, який взяв у руки касетний боєприпас. Це вже четверта смерть в області через такі боєприпаси.
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"Я уже просив і ще раз прошу. Будь ласка, не беріть у руки підозрілі знахідки, не несіть їх додому. Це небезпечно. Покличте фахівців, і вони допоможуть. Ця гидота підступна. Її особливість у тому, що боєприпаси, розкидані по великій території, ще якийсь час після обстрілу лишаються небезпечними", - застеріг голова ОДА.
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