Днепропетровщина: подорвался мужчина, взявший в руки кассетный боеприпас

Детали

Сегодня в Синельниковском районе подорвался мужчина, который взял в руки кассетный боеприпас. Это уже четвертая смерть в области из-за таких боеприпасов.

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"Я уже просил и еще раз прошу. Пожалуйста, не берите в руки подозрительные находки, не несите их домой. Это опасно. Позовите специалистов, и они помогут. Эта мерзость коварна. Ее особенность в том, что боеприпасы, разбросанные по большой территории, еще некоторое время после обстрела остаются опасными", - предостерег председатель ОГА.

Напомним

Сегодня в Мариуполе старший офицер пограничных войск подорвал себя на радиостанции, чтобы она не досталась русским оккупантам.