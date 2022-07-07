Дніпропетровщина: окупанти вдарили по Зеленодольській громаді
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Окупанти продовжують бити по Криворізькому району. Під обстрілами знову Зеленодольська громада. У Мар’янському пошкоджена лінія електропередач. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає УНН.
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Резніченко також зазначив, що село частково знаходиться без світла. Люди не постраждали.
"В інших районах області на цю хвилину спокійно", - додав голова ОВА.
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