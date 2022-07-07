Дніпропетровщина: окупанти вдарили по Зеленодольській громаді

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Резніченко також зазначив, що село частково знаходиться без світла. Люди не постраждали.

"В інших районах області на цю хвилину спокійно", - додав голова ОВА.

Нагадаємо

Російські окупанти поцілили по Покровській громаді на Дніпропетровщині. Били касетними боєприпасами по цивільному об‘єкту, де розташована будівельна і сільськогосподарська техніка. Відомо про трьох поранених осіб.