Днепропетровская область: оккупанты ударили по Зеленодольскому обществу
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. Оккупанты продолжают бить по Криворожскому району. Под обстрелами снова Зеленодольская община. В Марьянском повреждена линия электропередач. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает УНН.
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Резниченко также отметил, что село частично находится без света. Люди не пострадали.
"В других районах области на эту минуту спокойно", – добавил глава ОВА.
Напомним
Российские оккупанты попали по Покровской общине на Днепропетровщине. Били кассетными боеприпасами по гражданскому объекту, где расположена строительная и сельскохозяйственная техника. Известно о трех раненых лицах.