Дніпро потерпає від транспортного колапсу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. У Дніпрі у зв’язку з обмеженням руху настав транспортний колапс. Про це повідомив голова профспілки автомобілістів та автоперевізників Дніпра Михайло Тонконогий у Facebook, передає УНН.
"У зв’язку з перекриттям руху біля Танку в місті настав транспортний колапс. Пасажири тролейбусів та трамваїв намагаються сісти на маршрутні автобуси, і вони просто розірвані", - написав Тонконогий.
Він зазначив, що затори сталися також через припарковані машини.
"Від самого початку схема руху в об'їзд була зроблена таким чином:
- маршрути з Гагаріна до вокзалу: поворот на Чекмарьова, до Героїв Крут (Фурманова), далі до Яворницького вгору до танку і по маршруту.
- машини в бік Перемоги: Яворницького, поворот на Гончара, потім на Паторжинського, Чекмарьова, до Героїв Крут, і там до Яворницького і по маршруту.
Але на ділянках доріг по Чекмарьова та Героїв Крут наставили машин, у зв'язку з цим став мертвий затор", - повідомив Тонконогий.
"Ми намагаємось врегулювати рух і евакуювати "паркунів", щоб відновити заплановану схему руху. Вже через декілька годин вона має запрацювати у штатному режимі", - додав голова профспілки.
Він також зазначив, що на маршрути вийдуть додаткові автомобілі.
Нагадаємо, вчора з гуртожитку у Дніпрі евакуювали близько 200 осіб через провал ґрунту біля будівлі гуртожитку. Додамо, що гуртожиток розташований на одній і тій самій вулиці, що і пам'ятник генералу Пушкіну, або, як містяни його ще називають, Танк.