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Днепр потерпает от транспортного коллапса

Киев • УНН

 • 12725 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В Днепре в связи с ограничением движения наступил транспортный коллапс. Об этом сообщил глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий в Facebook, передает УНН.

Днепр потерпает от транспортного коллапса

"В связи с перекрытием движения возле Танка, в городе наступил транспортный коллапс. Пассажиры троллейбусов и трамваев пытаются сесть на маршрутные автобусы, и они просто разорванные", - написал Тонконогий.

Он отметил, что пробки произошли также через припаркованные машины.

"Изначально схема движения в объезд была сделана таким образом:

- маршруты с Гагарина к вокзалу: поворот на Чекмарева, до Героев Крут (Фурманова), дальше до Яворницкого вверх к танку и по маршруту.

- машины в сторону Победы: Яворницкого, поворот на Гончара, потом на Паторжинского, Чекмарева, до Героев Крут, и там до Яворницкого и по маршруту.

Но на участках дорог по Чекмарева и Героев Крут наставили машин, всвязи с этим встала мертвая пробка", - сообщил Тонконогий.

"Мы пытаемся отрегулировать движение, и эвакуировать "паркунов", чтобы восстановить запланированную схему движения. Уже в течение пары часов она должна заработать в штатном режиме", - добавил глава профсоюза.

Он также отметил, что на маршруты выйдут дополнительные автомобили.

Напомним, вчера из общежития в Днепре эвакуировали около 200 человек из-за провала грунта у здания общежития. Добавим, что общежитие находится на одной и той же улице, что и памятник генералу Пушкину, или, как горожане его еще называют, Танк.

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