Днепр потерпает от транспортного коллапса
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. В Днепре в связи с ограничением движения наступил транспортный коллапс. Об этом сообщил глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий в Facebook, передает УНН.
"В связи с перекрытием движения возле Танка, в городе наступил транспортный коллапс. Пассажиры троллейбусов и трамваев пытаются сесть на маршрутные автобусы, и они просто разорванные", - написал Тонконогий.
Он отметил, что пробки произошли также через припаркованные машины.
"Изначально схема движения в объезд была сделана таким образом:
- маршруты с Гагарина к вокзалу: поворот на Чекмарева, до Героев Крут (Фурманова), дальше до Яворницкого вверх к танку и по маршруту.
- машины в сторону Победы: Яворницкого, поворот на Гончара, потом на Паторжинского, Чекмарева, до Героев Крут, и там до Яворницкого и по маршруту.
Но на участках дорог по Чекмарева и Героев Крут наставили машин, всвязи с этим встала мертвая пробка", - сообщил Тонконогий.
"Мы пытаемся отрегулировать движение, и эвакуировать "паркунов", чтобы восстановить запланированную схему движения. Уже в течение пары часов она должна заработать в штатном режиме", - добавил глава профсоюза.
Он также отметил, что на маршруты выйдут дополнительные автомобили.
Напомним, вчера из общежития в Днепре эвакуировали около 200 человек из-за провала грунта у здания общежития. Добавим, что общежитие находится на одной и той же улице, что и памятник генералу Пушкину, или, как горожане его еще называют, Танк.