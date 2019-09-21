Для зйомок сюжету до дня незалежності Туркменістану - на ринок завезли продукти та товари

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Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. 20 вересня ринок Берекетлі, розташований в мікрорайоні Парахат-7 Ашхабада, виявився закритий для відвідувачів, повідомляють кореспонденти “Хроніки Туркменістану”, пише УНН.

Замість покупців по торгових рядах, багатими красиво укладеними овочами, фруктами, кондитерськими виробами і, головне, великою кількістю курячих яєць, які стали дефіцитними, ходили оператори з камерами.

Помічники операторів, які чергували у входів, відганяли покупців, заявляючи, що сьогодні ринок не працює.

“Очевидно, що в передсвяткові дні по каналах туркменського телебачення демонструватимуть продуктовий достаток. 27 вересня в Туркменістані відзначається День незалежності”, — зазначили місцеві журналісти.

Відзначимо, що в країні як і раніше не вистачає яєць і муки, які стали рідко завозити в державні магазини. Дефіцит спровокував зростання цін на ці товари.

Як повідомляв УНН, у Туркменістані восьмий день “святкують публікацію книги президента про алабаїв”.

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