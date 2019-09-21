Для съемок сюжета ко Дню независимости Туркменистана - на рынок завезли продукты и товары

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 48483 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 109679 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 101570 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 108771 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118974 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147929 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148404 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140417 просмотра

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КИЕВ. 21 сентября. УНН. 20 сентября рынок Берекетли, расположенный в микрорайоне Парахат-7 Ашхабада, оказался закрыт для посетителей, сообщают корреспонденты “Хроники Туркменистана”, пишет УНН.

Вместо покупателей по торговым рядам, изобилующим красиво уложенными овощами, фруктами, кондитерскими изделиями и, главное, большим количеством куриных яиц, ставших дефицитными, ходили операторы с камерами.

Дежурившие у входа помощники операторов отгоняли покупателей, заявляя, что сегодня базар не работает.

“Очевидно, что в предпраздничные дни по каналам туркменского телевидения будут демонстрировать продуктовое изобилие. 27 сентября в Туркменистане отмечается День независимости”, — отметили местные журналисты.

Отметим, что в стране по-прежнему не хватает яиц и муки, которые стали редко завозить в государственные магазины. Дефицит спровоцировал рост цен на эти товары.

Как сообщал УНН, в Туркменистане восьмой день “празднуют публикацию книги президента о алабаев”.

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