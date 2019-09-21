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У Туркменістані восьмий день "святкують публікацію книги президента про алабаїв"

У Туркменістані восьмий день "святкують публікацію книги президента про алабаїв"

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 вересня. УНН. У Туркменістані тривають урочисті заходи, присвячені виходу у світ нової книги президента Гурбангули Бердимухамедова “Туркменський алабай”. Про це кореспонденту УНН повідомили в ІА “Хроніки Туркменістану”.

“Святкування все ще продовжуються”, — підтвердили в агентстві.

Ще 13 вересня голова держави презентував свою книгу на засіданні Кабміну і подарував міністрам, а заодно прочитав власного вірша, присвяченого туркменській пастушій собаці. І вже наступного дня на вірш президента написали музику.

На запитання УНН, чому все ж таки алабаї, відповідь була проста — патріотично (алабай — туркменська порода собак).

В агентстві зазначили, що алабаями президент цікавиться з 2017 року.

Нагадаємо, що У Туркменістані скасували вікову планку в 70 років для обрання президентом.

Окрім алабаїв, за час свого президентства Бердимухамедов написав ще понад 40 різних книг: про туркменських коней та туркменські лікувальні трави, про туркменських музикантів та туркменські килими, про свого діда, батька та матір.

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